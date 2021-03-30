«Приора» в Урае наехала на ребенка на самокате

В Урае произошло ДТП с участием ребенка. Накануне в 16:44 на ул. Космонавтов 23-летний водитель за рулем «Лады Приоры», поворачивая на нерегулируемом перекрестке, наехал на несовершеннолетнего пешехода. Ребенок в этот момент пересекал проезжую часть на самокате. Десятилетний мальчик получил травмы. Водитель поспешно скрылся с места ДТП, что является нарушением п. 2.5 ПДД РФ.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировано 5 ДТП, в которых шесть человек получили травмы.

Дорожные инспекторы за минувшие сутки задержали шесть водителей в нетрезвом виде, еще шестерых – за отказ от медосвидетельствования, двоих – за повторное управление автомобилем «подшофе». 21 водитель наказан за выезд на полосу встречного движения, 40 – за нарушение требований к перевозке детей.