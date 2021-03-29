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​Почти миллион: средний размер автокредита в ХМАО вырос на 11 процентов

Средний размер автомобильного кредита в Югре приблизился к миллиону рублей

​Почти миллион: средний размер автокредита в ХМАО вырос на 11 процентов
Фото: pixabay.com

В феврале 2021 года средний размер автокредита в Югре составил 988 308 рублей. За год показатель вырос на 11 процентов.

По величине среднего займа на покупку машины округ находится на шестом месте в стране. Самый большой – в Москве (1 497,0 тыс. руб.), Московской области (1 221,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (1 176,8 тыс. руб.), Краснодарском крае (1 081,3 тыс. руб.) и в Ленинградской области (1 023,7 тыс. руб.). В России средний размер автокредита составил 980,9 тысячи рублей, что выше февраля прошлого года на 20 процентов. Данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«В пяти из 30-ти крупнейших регионов страны по объемам автокредитования средний размер кредита на покупку автомобиля превысил один миллион рублей. Важно отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче автокредита, а также о его параметрах (включая размер), является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Иными словами, в последнее время автокредиты выдаются тем гражданам, значение ПКР которых находится на высоком уровне. Этим заемщикам банки выдают автокредиты на более значительные суммы», - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.


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29 марта в 22:36, просмотров: 172, комментариев: 0
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