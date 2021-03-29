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Заключенные Югры будут шить спецодежду и иные изделия для медработников

Часть текстильных и трикотажных изделий для медучреждений ХМАО будут изготавливать осужденные

Заключенные Югры будут шить спецодежду и иные изделия для медработников
фото: УФСИН Югры

Югорские заключенные будут изготавливать трикотажные и текстильные изделия, спецодежду и другие необходимые вещи. Таким образом осужденные смогут отработать ущерб потерпевшим от их рук. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН округа.

«Основная цель нашей встречи сегодня – это найти совместные решения вопросов, касающихся социальной адаптации лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, через вовлечение их в трудовую занятость, – прокомментировал главный инженер УФСИН по ХМАО Денис Сабадашев. – Тем самым дополнительно привлечь осужденных к труду, дать им возможность возмещать причиненный ими ущерб потерпевшим за совершенные преступления и государству за их содержание во время отбывания наказания».

Отмечается, что в 2020 году люди, отбывающие наказание в ФКУ ИК-15 и ФКУ ИК-11, сшили спецодежду для медицинских работников и постельные принадлежности. Общий объем выполненных заказов составил более трех миллионов рублей.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 209, комментариев: 0
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