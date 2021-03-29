ХМАО — на 4 месте среди регионов России по зарплатам в малых городах

Провинциальные югорчане зарабатывают больше большинства своих собратьев из других регионов. Такой вывод можно сделать из исследования, опубликованного РИА Новости. Югра заняла четвертое место в рейтинге регионов по средней заработной плате в малых городах.

Согласно приведенным данным, югорчане «с окраин» в среднем зарабатывают 73 тысячи рублей в месяц. Прирост зарплаты провинциалам в минувшем году составил 5.8%.

ХМАО в рейтинге обгоняют Ямало-Ненецкий АО (первое место), Магаданская область, Ненецкий АО и Сахалинская область. Экономика этих районов построена вокруг добывающей промышленности, которая базируется на месторождениях. Любопытно, что в Ненецком АО и Магаданской области провинциалам и вовсе платят выше, чем жителям центров: соотношение зарплат жителей окраин и жителей центров там 1.19 и 1.11 соответственно. В Югре все максимально справедливо – соотношение зарплаты в малых городах к таковой в крупных у нас составляет 0,95.