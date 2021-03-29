Специалисты в Югре рассказали, что вольные медведи еще не проснулись

В Югре проснулся самый знаменитый медведь Степан и два его товарища – Тихон и Еремей. Они содержатся в эколого-просветительском центре «Шапшинское урочище», где и сообщили о раннем пробуждении обитателей. Специалисты предполагают, что сон косолапых прервало теплое начало весны.

Тем не менее, специалисты Охотобщества в Сургуте рассказали, что фактов встречи с медведем в лесу этой весной еще не было. Информацию подтвердили и в МЧС Югры.

«Звери, содержащиеся в клетке, могут проснуться в любое время. Это не показатель того, что вольные медведи тоже проснулись. Подъем медведя обычно происходит в начале апреля. Фактором пробуждения является попадание талых вод в берлогу. Весенняя охота на бурого медведя у нас начинается с 12 апреля и продлится до 10 июня. Вот в к этому времени косолапые как раз выйдут из спячки», – рассказал корреспонденту siapress.ru заместитель председателя сургутского Охотобщества Георгий Бернгардт.