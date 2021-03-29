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​Избивал и грозился выкинуть в окно: югорчанин ответит перед судом за истязание ребенка

В Югре десятилетний ребенок страдал от рук сожителя матери

​Избивал и грозился выкинуть в окно: югорчанин ответит перед судом за истязание ребенка
Фото: pixabay.com

Житель Нижневартовского района обвиняется в истязании несовершеннолетнего. Следствие установило, что 10-летний ребенок неоднократно в течение марта 2021 года страдал от побоев и угроз сожителя своей матери. «Обвиняемый, ранее неоднократно отбывавший наказания в местах лишения свободы, находясь в квартире одного из домов города Покачи, на улице, в помещении одного из магазинов, неоднократно применял насилие к 10-летнему сыну своей сожительницы из мести за конфликты, происходившие с последней, в том числе на почве ревности», – сообщает пресс-служба Следственного комитета Югры.

Ребенок систематически подвергался избиениям, ударам головой о стену и удушению. Мужчина даже грозился выкинуть мальчика в окно.

Ведомство продолжает расследование. Специалисты оценят полноту мер органов опеки и попечительства по контролю за семьей с несовершеннолетним, а также полноту действий органов, осуществляющих контроль за ранее осужденным.


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Сегодня в 12:56, просмотров: 359, комментариев: 0
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