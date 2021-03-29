В ХМАО выявили 73 новых случаев заражения коронавирусом

Количество новых заражений коронавирусом в Югре продолжает снижаться. За минувшие сутки вирусом заразилось 73 человека, сообщает оперштаб Югры. Таким образом, 54 029 жителей Югры за весь период были с подтвержденным диагнозом на COVID-19. Новые заражения были зафиксированы в 15 муниципалитетах:

Ханты-Мансийск – 21;

Сургут – 13;

Ханты-Мансийский район – 12;

Мегион – 5;

Нягань – 4;

Нефтеюганский район – 3;

Урай – 3;

Сургутский район – 2;

Нефтеюганск – 2;

Югорск – 2;

Кондинский район – 2;

Нижневартовск – 1;

Когалым – 1;

Советский район – 1;

Нижневартовский район – 1.

При этом у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у трех болезнь протекала бессимптомно.

За весь период пандемии от COVID-19 умер 781 человек – этот показатель не изменился за сутки.

За сутки излечились 66 человек, за весь период пандемии – 52 503 югорчанина.