В ХМАО выявили 73 новых случаев заражения коронавирусом

Количество новых заражений коронавирусом в Югре продолжает снижаться. За минувшие сутки вирусом заразилось 73 человека, сообщает оперштаб Югры. Таким образом, 54 029 жителей Югры за весь период были с подтвержденным диагнозом на COVID-19. Новые заражения были зафиксированы в 15 муниципалитетах:
- Ханты-Мансийск – 21;
- Сургут – 13;
- Ханты-Мансийский район – 12;
- Мегион – 5;
- Нягань – 4;
- Нефтеюганский район – 3;
- Урай – 3;
- Сургутский район – 2;
- Нефтеюганск – 2;
- Югорск – 2;
- Кондинский район – 2;
- Нижневартовск – 1;
- Когалым – 1;
- Советский район – 1;
- Нижневартовский район – 1.
При этом у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у трех болезнь протекала бессимптомно.
За весь период пандемии от COVID-19 умер 781 человек – этот показатель не изменился за сутки.
За сутки излечились 66 человек, за весь период пандемии – 52 503 югорчанина.