В Югре от коронавируса лечат 46 тяжелых пациентов

В Югре 76 жителей заразились коронавирусом накануне. За всю пандемию 53 956 человек в регионе заболело. Информацию об этом сообщили в оперштабе.
Новые случаи выявили в 13 муниципалитетах округа:
Ханты-Мансийск – 18;
Сургут – 16;
Нижневартовск – 9;
Мегион – 8;
Березовский район – 7;
Сургутский район – 5;
Нефтеюганск – 4;
Нефтеюганский район – 3;
Нижневартовский район – 2;
Когалым – 1;
Нягань – 1;
Урай – 1;
Советский район – 1.
«На момент выявления у 59 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 68 случаях. По 8 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 6 804 человека, сняты с наблюдения – 201 586», – рассказали в местном оперштабе.
В тяжелом состоянии 46 пациентов, 28 – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Третий день подряд регион обходится без потерь. За весь период пандемии от COVID-19 умер 781 человек. За сутки излечились 67 человек, за весь период пандемии – 52 437 югорчан.