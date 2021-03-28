В Югре от коронавируса лечат 46 тяжелых пациентов

В Югре 76 жителей заразились коронавирусом накануне. За всю пандемию 53 956 человек в регионе заболело. Информацию об этом сообщили в оперштабе.

Новые случаи выявили в 13 муниципалитетах округа:

Ханты-Мансийск – 18;

Сургут – 16;

Нижневартовск – 9;

Мегион – 8;

Березовский район – 7;

Сургутский район – 5;

Нефтеюганск – 4;

Нефтеюганский район – 3;

Нижневартовский район – 2;

Когалым – 1;

Нягань – 1;

Урай – 1;

Советский район – 1.

«На момент выявления у 59 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 68 случаях. По 8 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 6 804 человека, сняты с наблюдения – 201 586», – рассказали в местном оперштабе.

В тяжелом состоянии 46 пациентов, 28 – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Третий день подряд регион обходится без потерь. За весь период пандемии от COVID-19 умер 781 человек. За сутки излечились 67 человек, за весь период пандемии – 52 437 югорчан.