В Югре утвержден план проведения акции «Спасти и сохранить»

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» пройдет в Югре в восемнадцатый раз. План подготовки и организации этого комплекса мероприятий утвердило правительство региона под председательством Натальи Комаровой, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

«Сроки проведения акции – с 19 мая по 11 июня 2021 года. Отмечу, что наибольшая активность будет обеспечена для детей, молодежи, а также в целях привлечения общественности к решению вопросов рационального природопользования, охраны окружающей среды. В 2021 году будет организована серия окружных субботников», – заявила губернатор Югры.

В комплекс мероприятий «Спасти и сохранить» за обозначенные главой региона три недели войдет 30 крупных мероприятий – международный экофорум «61 параллель», музейная арт-маевка, акция «Сад памяти», конкурс-выставка «Красная книга глазами детей», непосредственно телефестиваль «Спасти и сохранить» и многое другое.

В 2020 году фестиваль «Спасти и сохранить» проходил в онлайн-режиме, что позволило сделать его более открытым для всех желающих, кто ранее не мог очно наблюдать за ходом мероприятия и участвовать в разнообразных мастер-классах и кинопоказах.