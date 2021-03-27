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​Югра готовится в очередной раз принять международную акцию «Спасти и сохранить»

В Югре утвержден план проведения акции «Спасти и сохранить»

​Югра готовится в очередной раз принять международную акцию «Спасти и сохранить»
Фото admhmao.ru

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» пройдет в Югре в восемнадцатый раз. План подготовки и организации этого комплекса мероприятий утвердило правительство региона под председательством Натальи Комаровой, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

«Сроки проведения акции – с 19 мая по 11 июня 2021 года. Отмечу, что наибольшая активность будет обеспечена для детей, молодежи, а также в целях привлечения общественности к решению вопросов рационального природопользования, охраны окружающей среды. В 2021 году будет организована серия окружных субботников», – заявила губернатор Югры.

В комплекс мероприятий «Спасти и сохранить» за обозначенные главой региона три недели войдет 30 крупных мероприятий – международный экофорум «61 параллель», музейная арт-маевка, акция «Сад памяти», конкурс-выставка «Красная книга глазами детей», непосредственно телефестиваль «Спасти и сохранить» и многое другое.

В 2020 году фестиваль «Спасти и сохранить» проходил в онлайн-режиме, что позволило сделать его более открытым для всех желающих, кто ранее не мог очно наблюдать за ходом мероприятия и участвовать в разнообразных мастер-классах и кинопоказах.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 140, комментариев: 0
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