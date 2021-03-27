16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7576   EUR  89,2576  

Новости

Больше новостей
Назначение Михаила Гуменюка замглавы Сургута — это…
Комментировать
0
Боитесь ли вы заразиться COVID-19?
Комментировать
0
Интересуетесь ли вы туристическими поездками внутри страны?
Комментировать
0
Как вы оцениваете первые кадровые решения Андрея Филатова на посту главы Сургута?
Комментировать
0
Следите ли вы за криминальными новостями Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

За сутки ни один югорчанин с COVID-19 не умер

В ХМАО выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки ни один югорчанин с COVID-19 не умер
фото: siapress.ru

В Югре за сутки коронавирусом заразилось 79 человек. 53 880 жителей Югры за весь период были с подтвержденным диагнозом на COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

Территориально случаи распределились по 17 муниципалитетам:

  • Сургут – 19;
  • Ханты-Мансийск – 15;
  • Мегион – 6;
  • Нижневартовск – 5;
  • Кондинский район – 5;
  • Сургутский район – 4;
  • Нефтеюганский район – 4;
  • Советский район – 4;
  • Радужный – 4;
  • Нягань – 3;
  • Нефтеюганск – 3;
  • Пыть-Ях – 2;
  • Когалым – 1;
  • Урай – 1;
  • Югорск – 1;
  • Октябрьский район – 1;
  • Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 63 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у одного человека – бессимптомно. Контакт установлен в 77 случаях. По двум контакты уточняются. Состояние 47 пациентов тяжелое, 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:27, просмотров: 383, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Не Норильск»: эксперты пока не видят серьезного ущерба от аварии на Оби 1390
  2. ​В Сургуте появятся 15 креативных велопарковок 1217
  3. Полицейские поймали мегионца, который сделал перевод террористам 1074
  4. Белоярец дважды водил авто пьяным: теперь ему придется провести год в тюрьме 1012
  5. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 1004
  6. ​Федор Крашенинников: «Путин – сам себе злейший враг» 978
  7. Нефтеюганцы смогут проверить свой ВИЧ-статус в мобильном пункте 470
  8. С декабря по конец марта из Сургута вывезли более 600 тысяч кубометров снега 434
  9. За сутки ни один югорчанин с COVID-19 не умер 383
  10. ​На культуру и спорт мы деньги найти не можем, а на зарплаты чиновникам – запросто 358
  1. ​Таинственное желтое облако вызвало беспокойство у сургутян 4219
  2. ​В Нижневартовске задержали девушку с крупной партией аналогов ЛСД 4100
  3. ​В администрации Сургута сократят должности двух заместителей главы и вместо них введут четырех 3767
  4. Сургутяне возможно смогут летать в Турцию и обратно прямыми рейсами 3463
  5. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 2953
  6. ​На Энгельса, 8 приехал новый зам 2859
  7. «Радуемся каждому новому навыку, движению и прибавке в весе пациентов – это всегда для нас событие» 2702
  8. Нижневартовского чиновника подозревают в получении взятки 2504
  9. ​Руководителя подразделения МВД Югры уличили в коррупции 2478
  10. ​Вартовский «Урок мужества» перетасовал сотрудников местного УВД 2354
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 18833
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10082
  3. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 9986
  4. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9747
  5. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9628
  6. ​В Нефтеюганске бизнесмена обвиняют в мошенничестве с ковид-выплатами 8032
  7. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7907
  8. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7784
  9. В Нефтеюганском районе легковушка врезалась в «Мерс» и налетела на столб: водитель погиб 7686
  10. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7500

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика