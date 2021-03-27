В ХМАО выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирусом заразилось 79 человек. 53 880 жителей Югры за весь период были с подтвержденным диагнозом на COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.
Территориально случаи распределились по 17 муниципалитетам:
- Сургут – 19;
- Ханты-Мансийск – 15;
- Мегион – 6;
- Нижневартовск – 5;
- Кондинский район – 5;
- Сургутский район – 4;
- Нефтеюганский район – 4;
- Советский район – 4;
- Радужный – 4;
- Нягань – 3;
- Нефтеюганск – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Когалым – 1;
- Урай – 1;
- Югорск – 1;
- Октябрьский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 63 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у одного человека – бессимптомно. Контакт установлен в 77 случаях. По двум контакты уточняются. Состояние 47 пациентов тяжелое, 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.