В ХМАО выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом

В Югре за сутки коронавирусом заразилось 79 человек. 53 880 жителей Югры за весь период были с подтвержденным диагнозом на COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб.

Территориально случаи распределились по 17 муниципалитетам:

Сургут – 19;

Ханты-Мансийск – 15;

Мегион – 6;

Нижневартовск – 5;

Кондинский район – 5;

Сургутский район – 4;

Нефтеюганский район – 4;

Советский район – 4;

Радужный – 4;

Нягань – 3;

Нефтеюганск – 3;

Пыть-Ях – 2;

Когалым – 1;

Урай – 1;

Югорск – 1;

Октябрьский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 63 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у одного человека – бессимптомно. Контакт установлен в 77 случаях. По двум контакты уточняются. Состояние 47 пациентов тяжелое, 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.