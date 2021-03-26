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Полицейские поймали мегионца, который сделал перевод террористам

Мегионец оправдывал терроризм и призывал к нему в «Телеграме»

Полицейские поймали мегионца, который сделал перевод террористам
фото: siapress.ru

25-летний житель Мегиона будет наказан по уголовной статье за финансирование терроризма. Соответствующее уголовное дело было возбуждено Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО – Югре.

По версии следствия, в апреле 2016 года молодой человек перевел более 30 тысяч рублей на карту знакомой уроженки Республики Дагестан, а та обналичила полученные деньги на территории Турецкой Республики и передала представителям террористической организации.

Мегионец уже имеет на счету уголовное дело по факту оправдания терроризма и призывов к нему в «Телеграме». Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма) и ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), он находится под стражей.


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26 марта в 17:39, просмотров: 1702, комментариев: 4
Комментарии:
Флудер
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27 марта в 14:41
Давно пора признать ФБК Навального террористической организацией и посадить всех, кто переводил туда деньги за последние десять лет!
Bitconsum Live
не нравится
27 марта в 14:51
На каком основании?
sst Флудер
не нравится
27 марта в 16:23
если твоей логике судить то за тобой тоже воронок можно отправлять....папок на всех хватит...
sst
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27 марта в 16:26
допустим деньги из дагестана в турцию можно отследить...но кэш из турции ни пойми кому....???
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