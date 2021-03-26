Мегионец оправдывал терроризм и призывал к нему в «Телеграме»

25-летний житель Мегиона будет наказан по уголовной статье за финансирование терроризма. Соответствующее уголовное дело было возбуждено Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО – Югре.

По версии следствия, в апреле 2016 года молодой человек перевел более 30 тысяч рублей на карту знакомой уроженки Республики Дагестан, а та обналичила полученные деньги на территории Турецкой Республики и передала представителям террористической организации.

Мегионец уже имеет на счету уголовное дело по факту оправдания терроризма и призывов к нему в «Телеграме». Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма) и ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), он находится под стражей.