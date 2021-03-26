Развивать бокс Югре помогут коллеги из Федерации бокса России

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня, 26 марта, принимает гостей из Федерацией бокса России в Сургуте. В рамках поездки столичная делегация посетит спортивные залы для занятия боксом, поучаствует в мастер-классе с участием именитых спортсменов и своими глазами оценит обстановку с развитием этого вида спорта в Югре по итогам поездки и общения с тренерами и спортсменами округа.

«Все начинается здесь, на местах: с обычного тренера в сельском, городском, муниципальном зале, куда приходят дети. В первую очередь мы хотим выслушать отдельные проблемы каждого тренера в регионе, чтобы учесть эти нюансы в программе, которая будет формироваться нами совместно с каждой региональной федерацией», – отметил главный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Главным образом, встреча главы региона с представителями Федерации бокса сулит Югре в будущие 3-4 года принять чемпионат России среди мужчин, другие серьезные первенства и боксерский форум. Соответствующее соглашение о сотрудничестве, которое откроет перспективы для развития бокса в округе, планируется подписать в рамках сегодняшней встречи.