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Югра нуждается в наркологах, звукорежиссерах и арматурщиках, но специалистов нет

Названы лидеры среди невостребованных вакансий в ХМАО

Югра нуждается в наркологах, звукорежиссерах и арматурщиках, но специалистов нет
фото: pixabay.com

В Югре сильно нуждаются в психиатрах-наркологах, звукорежиссерах и арматурщиках, но специалисты находятся редко. Отмечается, что отзываются на объявления такого профиля максимум в 0,5 процентах случаев. Об этом сообщает исследовательский центр портала Зарплата.ру со ссылкой на опросы, датированные периодом первого квартала 2021 года.

«Спрос на перечисленных специалистов объясним: это очень узкие специальности, которых готовят ограниченное число вузов, а потребность в людях, умеющих работать руками, растет из года в год – обычно они находят работу через знакомых, – объясняет HR-директор Зарплаты.ру Вера Маневич. – После пандемии врачи входят в топ по востребованности, и теперь за узких специалистов соревнуются работодатели. Звукорежиссеры, долгое время не имевшие работы, внезапно стали нужны всем – по всей стране, наконец, открывают детские лагеря, а также повсеместно возвращаются оффлайн мероприятия, где необходимо музыкальное сопровождение».

Также известно, что арматурщиков, в основном, ищут строительные компании – они готовы нанять сотрудников без опыта и вахтовым методом за оплату до 90 тысяч рублей. Звукорежиссеры требуются в детских образовательных центрах и летних лагерях, этим специалистам предлагают 25 тысяч. Наркологам же готовы заплатить от 50 тысяч.


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Сегодня в 13:51, просмотров: 658, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 14:01
А пусть сами за такие крохи работают. Некрологов им видите ли нехва

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