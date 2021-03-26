72 процентов жителей ХМАО назвали себя счастливыми

Югра — счастливый регион: такие выводы сделал сервис hh.ru, опросивший жителей разных субъектов РФ.

Оказалось, что 72 процента югорчан считают себя счастливыми — и это не самый высокий результат по стране (ХМАО занял шестое место). 18 процентов в противовес им говорят, что они несчастны.

Вообще же одни из самых счастливых россиян —уральцы: показатель по УрФО — 68 процентов респондентов, это на четыре процента выше общефедерального показателя.

Один из основных источников счастья — работа, говорит руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова: «Среди тех, кому работа приносит счастье, 56 процентов говорят, что все дело в коллективе, по 48 процентов отмечают возможности профессионального развития и обучения, а также условия труда, 46 процентов довольны сферой деятельности компании, 44 процентов — зарплатой, 20 процентов — перспективами карьерного роста. Те, кого работа не делает счастливым, среди причин называют уровень зарплаты (71 процент), а также условия труда и отсутствие возможностей профессионального развития и обучения (по 48 процентов)».

Притом что сорок процентов югорчан нашли себя в счастливом труде, 53 процента черпают удовлетворенность в других сферах.