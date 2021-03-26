Число новых заболеваний COVID-19 В ХМАО уменьшается

Количество новых заболевших коронавирусом в Югре снижается — за четверг, 25 марта, зафиксирован 81 новый случай заболевания.

Ханты-Мансийск – 20;

Сургут – 15;

Нижневартовск – 12;

Мегион – 9;

Нягань – 8;

Нефтеюганск – 6;

Нефтеюганский район – 2;

Югорск – 2;

Советский район – 1;

Когалым – 1;

Ханты-Мансийский район – 1;

Нижневартовский район – 1;

Березовский район – 1.

«На момент выявления у 52 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у трех — бессимптомно, — сообщает региональный оперштаб. Таким образом, общее число заболевших за все время пандемии в Югре составило 53 801, причем 52 285 югорчан уже выздоровели.