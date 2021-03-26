Число новых заболеваний COVID-19 В ХМАО уменьшается

Количество новых заболевших коронавирусом в Югре снижается — за четверг, 25 марта, зафиксирован 81 новый случай заболевания.
- Ханты-Мансийск – 20;
- Сургут – 15;
- Нижневартовск – 12;
- Мегион – 9;
- Нягань – 8;
- Нефтеюганск – 6;
- Нефтеюганский район – 2;
- Югорск – 2;
- Советский район – 1;
- Когалым – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 52 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у трех — бессимптомно, — сообщает региональный оперштаб. Таким образом, общее число заболевших за все время пандемии в Югре составило 53 801, причем 52 285 югорчан уже выздоровели.