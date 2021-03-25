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В Югре обсудили гендерное неравенство в такой сложной и консервативной отрасли, как нефтянка

На базе форума «Нефтяная столица» в Югре прошел круглый стол о лидерстве женщин в ТЭК с участием Натальи Комаровой

В Югре обсудили гендерное неравенство в такой сложной и консервативной отрасли, как нефтянка
Фото admhmao.ru

На прошедшем 24-25 марта в Ханты-Мансийске международном форуме «Нефтяная столица» прошло огромное количество разнообразных мероприятий, дискуссий, круглых столов и лекций, в которых приняли участие около тысячи человек из 15 стран мира. Но одна из обсуждаемых тем была необычна для современной России – она звучала «Женское лидерство в ТЭК». В этом разговоре приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова.

Необычность этого разговора была двойной: в нынешних реалиях в нашей стране тема гендерного равенства в принципе поднимается не очень часто и далеко не всегда вызывает понимание среди широкой общественности, а тем более если речь идет о равенстве мужчин и женщин в такой специфической сфере, как ТЭК – традиционно очень «мужской» сфере занятости.

Это подтверждает статистика. Инженер по сертификации компании FMC (Франция) Лесана Курбоншоева привела данные, согласно которым в ТЭК число занятых девушек составляет всего 22 процента. «Однако, стоит отметить, что женщины больше, чем мужчины, готовы брать на себя новые обязанности и роли. Также они готовы чаще переезжать в другие страны. Чтобы повысить этот процент, необходимо создавать различные программы, создавать условия труда», – сказала эксперт.

Многие считают, что женщины просто не хотят идти в такие специфические сферы, как ТЭК, но это не так. Именно осознание того, что в нефтянке и энергетике критически мало женщин-управленцев, приводит девушек, выбирающих будущую профессию, к пониманию, что там у них может не быть перспектив, поэтому они уходят в другие отрасли.

По словам модератора этого круглого стола, директора департамента внешних связей компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» Сабины Ягизаровой, Югра в этом плане дает хороший пример – так как уже 11 лет руководителем этого сложного округа является Наталья Комарова. «Благодаря ее поддержке развивается множество инициатив, связанных с женским предпринимательством. Она также является координатором проекта «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров», – цитирует Ягизарову департамент общественных связей Югры.

Сама Наталья Комарова в своей речи подчеркнула, что в принципе международные исследования указывают на то, что включение женщин в управленческие процессы в самых разнообразных сферах сразу отражается в росте эффективности. «И ТЭК как отрасль не только в России, но и во всем мире, этим еще не в полной мере воспользовался, – отметила губернатор Югры. – Женщины-руководители эффективны, они способны вырабатывать и антикризисные, и инновационные решения, которые помогают росту бизнеса, что крайне актуально сегодня. ТЭК тоже преодолевает пандемию, сокращение производства нефти и массу других обстоятельств, которые продолжают влиять на нас всех».

При этом Наталья Комарова подчеркнула, что технологические, управленческие и лидерские компетенции не возникают сами по себе – их нужно вырабатывать. И в Югре, например, такой площадкой, где женщины успешно набирают опыт и компетенции в сфере ТЭК – это технопарки высоких технологий. В частности, директор одной из научно-внедренческих компаний Дарья Нехорошева разработала устройство для быстрой и надежной оценки безопасности нефтепродуктов, которое вошло в «100 лучших изобретений России» по версии Роспатента и Федерального института интеллектуальной собственности. А руководитель научно-производственного центра Маргарита Лупунчук создала технологию по превращению органических отходов на месторождениях в полезную биомассу.

Потребность в наличии женщин-лидеров сферы ТЭК нужно вырабатывать, заявила Наталья Комарова, и предложила для выработки решений возглавляемую ей площадку Евразийского объединения женщин – региональных лидеров. «И есть еще один безошибочный ответ на этот вопрос – работаем!» – резюмировала губернатор.

В ходе почти двухчасового разговора были обсуждены разные аспекты полезности включения женщин и управленческий состав коммерческих компаний и органов власти. Но участники и участницы круглого стола в выводной части подчеркнули важную вещь – речь не идет о вражде с мужчинами в тех или иных отраслях, а, напротив, о полноценной синергии и получении максимальной выгоды и эффективности от совместной работы.


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Сегодня в 21:14, просмотров: 186, комментариев: 0
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