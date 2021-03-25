Сибур» продолжает работу на месте разлива нефтепродуктов под Нижневартовском

Ущерб, нанесенный окружающей среде в результате порыва продуктопровода «СибурТюменГаза», оценят эксперты. На месте аварии до сих пор ведутся работы. Проводятся исследования ранее взятых образцов проб воды. Об этом сообщил Сергей Шешуков, научный сотрудник Западно-Сибирского филиала Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН.

Корреспондент siapress.ru сегодня, 25 марта, побывал на месте происшествия. Подробный материал о ликвидации последствий и исследовательских манипуляциях читайте в ближайшее время на нашем сайте.

Напомним, возгорание на реке Обь в результате аварии на подводном продуктопроводе компании «СибурТюменьГаз» и разлива ШФЛУ, произошло 6 марта. Меры по оценке ущерба и устранению последствий возгорания обсуждались лично с губернатором Югры Натальей Комаровой.

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