Пять вопросов о предстоящем голосовании о проектах благоустройства в Югре

Через месяц, 26 апреля, начнется масштабное голосование о благоустройстве в городах Югры. На нем жители региона определятся, какие проекты в их городах должны быть исполнены в первую очередь, а также смогут своей активностью привлечь федеральное финансирование. Как это будет – разобрал СИА-ПРЕСС.

1. Что происходит?

Если с самого начала, то существует национальный проект под названием «Жилье и городская среда», у него есть подпроект «Формирование комфортной городской среды», и один из его пунктов – проведение голосования за проекты благоустройства. Смысл в том, что жителям каждого подключившегося к этой истории населенного пункта предлагается несколько инициатив по улучшению городской среды: например, обустройства парка, сквера, какого-то иного общественного пространства. Важно то, что это не какое-то спорадическое улучшение, типа «поставить лавочку», а комплексная модернизация и приведение в порядок конкретной площадки.

Это голосование будет идти с 26 апреля по 30 мая на онлайн-площадках и частично офлайн.

2. Мы выберем какой-то проект, и что дальше?

Проект-победитель голосования получит приоритет – его реализуют в первую очередь. Это не значит, что инициативы, занявшие второе-третье места и ниже, будут выброшены в корзину. Их сделают. Просто не в первую очередь.

3. И при чем тут федеральные деньги?

Тут кроется важный нюанс, из-за которого все региональные власти в России стараются сподвигнуть своих граждан к активности в этом голосовании. Дело в том, что каждый проект, который наберет более 30 тысяч голосов, получит федеральное софинансирование. Фактически, это привлечение дополнительных денег для решения местных вопросов через социальную активность.

Поэтому к процессу, который стартует 26 апреля, идет полномасштабная подготовка. Например, в Югре уже собраны 1,1 тысячи добровольцев (по всей стране таких уже 32 тысячи), которые будут работать в людных местах и рассказывать землякам о важности, полезности и в какой-то мере необходимости участвовать в этом голосовании. Потому что от вас не потребуется ничего, кроме как нажать несколько кнопок, а город получит полезный объект, да еще и заплатит за него не полным рублем, а частично компенсирует затраты за счет богатого федерального бюджета. К слову, если вы сами прониклись этой идеей, то можете записаться в волонтеры на сайте «Добро.Ру» .

4. Как можно будет проголосовать?

На сайте https://86.gorodsreda.ru/. Там можно залогиниться через Госуслуги, либо пройти регистрацию, подтвердив свою личность по номеру телефона (это делается, чтобы минимизировать накрутки). У вас будет один голос, который нужно отдать за какой-либо проект в своем муниципалитете. Примечательно, что принимать участие в этом действе могут все желающие, начиная с 14 лет – так что если у вас есть дети, которые уже получили паспорт, но пока не вошли в возраст участия в «больших» выборах – можете им рассказать и показать суть процедуры голосования и возможности влиять на принимаемые решения.

5. Какие города участвуют?

В этом году к проекту подключились: Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Мегион, Когалым, Нягань, Югорск, Пыть-Ях, Урай, Лангепас, Радужный, Лянтор, Излучинск, Советский, Федоровский. К слову, на том же сайте можете посмотреть, какие проекты были выполнены в рамках этого нацпроекта – там есть что оценить.

Надо еще отметить, что в 2019 году в Югре в аналогичном голосовании приняли участие 87 тысяч человек, в 2020 году – уже 155 тысяч. С учетом более серьезного подхода и подготовки, а также привычности людей к активности в онлайне, есть шансы на новые рекорды.