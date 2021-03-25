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Снова плато? 82 новых случая «короны» выявили в Югре

Число новых пациентов с коронавирусом в ХМАО стабилизировалось

Снова плато? 82 новых случая «короны» выявили в Югре
Фото: dzhmao.ru

Прирост новых пациентов с коронавирусом в Югре стабилизировался — за среду, 24 марта, в округе выявили 82 случая заболевания, то есть столько же, сколько и за вторник. Число муниципалитетов, однако, выросло — их стало 20. На первых местах, по традиции, крупные города — Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск.

  1. Сургут – 16;
  2. Ханты-Мансийск – 10;
  3. Нижневартовск – 9;
  4. Нефтеюганский район – 6;
  5. Урай – 6;
  6. Нефтеюганск – 5;
  7. Нягань – 4;
  8. Когалым – 3;
  9. Мегион – 3;
  10. Березовский район – 3;
  11. Кондинский район – 3;
  12. Югорск – 2;
  13. Октябрьский район – 2;
  14. Лангепас – 2;
  15. Нижневартовский район – 2;
  16. Пыть-Ях – 2;
  17. Советский район – 1;
  18. Покачи – 1;
  19. Белоярский район – 1;
  20. Ханты-Мансийский район – 1.

Из 82 новых пациентов 54 жалуются на симптомы ОРВИ, 25 слегли с пневмонией, только три человека переносят болезнь бессимптомно.

С учетом новых данных общее количество заболевших за все время пандемии в Югре составило 53 720 человек, 52 197 из них уже вылечились. В их числе, кстати, и губернатор Наталья Комарова — она перенесла болезнь в октябре прошлого года, а на этой неделе сообщила, что сделала себе прививку (siapress.ru писал об этом накануне). «Я сделала прививку, у меня выше среднего набор антител. Желаю вам здоровья», — сказала глава региона.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 76, комментариев: 0
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