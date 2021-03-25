Число новых пациентов с коронавирусом в ХМАО стабилизировалось

Прирост новых пациентов с коронавирусом в Югре стабилизировался — за среду, 24 марта, в округе выявили 82 случая заболевания, то есть столько же, сколько и за вторник. Число муниципалитетов, однако, выросло — их стало 20. На первых местах, по традиции, крупные города — Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск.
- Сургут – 16;
- Ханты-Мансийск – 10;
- Нижневартовск – 9;
- Нефтеюганский район – 6;
- Урай – 6;
- Нефтеюганск – 5;
- Нягань – 4;
- Когалым – 3;
- Мегион – 3;
- Березовский район – 3;
- Кондинский район – 3;
- Югорск – 2;
- Октябрьский район – 2;
- Лангепас – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Советский район – 1;
- Покачи – 1;
- Белоярский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
Из 82 новых пациентов 54 жалуются на симптомы ОРВИ, 25 слегли с пневмонией, только три человека переносят болезнь бессимптомно.
С учетом новых данных общее количество заболевших за все время пандемии в Югре составило 53 720 человек, 52 197 из них уже вылечились. В их числе, кстати, и губернатор Наталья Комарова — она перенесла болезнь в октябре прошлого года, а на этой неделе сообщила, что сделала себе прививку (siapress.ru писал об этом накануне). «Я сделала прививку, у меня выше среднего набор антител. Желаю вам здоровья», — сказала глава региона.