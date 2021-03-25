Число новых пациентов с коронавирусом в ХМАО стабилизировалось

Прирост новых пациентов с коронавирусом в Югре стабилизировался — за среду, 24 марта, в округе выявили 82 случая заболевания, то есть столько же, сколько и за вторник. Число муниципалитетов, однако, выросло — их стало 20. На первых местах, по традиции, крупные города — Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск.

Сургут – 16; Ханты-Мансийск – 10; Нижневартовск – 9; Нефтеюганский район – 6; Урай – 6; Нефтеюганск – 5; Нягань – 4; Когалым – 3; Мегион – 3; Березовский район – 3; Кондинский район – 3; Югорск – 2; Октябрьский район – 2; Лангепас – 2; Нижневартовский район – 2; Пыть-Ях – 2; Советский район – 1; Покачи – 1; Белоярский район – 1; Ханты-Мансийский район – 1.

Из 82 новых пациентов 54 жалуются на симптомы ОРВИ, 25 слегли с пневмонией, только три человека переносят болезнь бессимптомно.

С учетом новых данных общее количество заболевших за все время пандемии в Югре составило 53 720 человек, 52 197 из них уже вылечились. В их числе, кстати, и губернатор Наталья Комарова — она перенесла болезнь в октябре прошлого года, а на этой неделе сообщила, что сделала себе прививку (siapress.ru писал об этом накануне). «Я сделала прививку, у меня выше среднего набор антител. Желаю вам здоровья», — сказала глава региона.