Подавляющее большинство жителей ХМАО предпочитают безналичный расчет живым деньгам

Россияне постепенно переходят на безналичный расчет в магазинах — и югорчане впереди планеты всей. По данным платежного сервиса «Скрепка», уже более половины жителей страны — точнее, 55 процентов населения — предпочитают живым деньгам пластик. Еще 21 процент отказался уже и от пластиковых карт — под рукой у них смартфон с возможностью бесконтактной оплаты. Таким образом, доля россиян, которые по-прежнему предпочитают носить кошельки с купюрами, составляет сегодня всего 29 процентов — и это на пять процентов меньше, чем годом ранее.

Самыми активными пользователями карт и систем NFC (бесконтактной оплаты) в телефонах «Скрепка» называет жителей ХМАО: в округе их 84 процента от общего числа населения. Чуть отстают хабаровчане (83 процента), и челябинцы с петербуржцами (по 79 процентов). В ретрограды можно смело записывать жителей Ставропольского края (там наличкой по-прежнему расплачиваются 39 процентов населения), республики Марий Эл (43 процента — за кошельки) и Саратовской области (44 процента не хотят ничего слышать об NFC).

Специалисты объясняют ускорившийся переход на безналичную оплату пандемией коронавируса: в магазинах рекомендуют платить бесконтактно, чтобы не подхватить вирус через купюры. «Пандемия укрепила и углубила существующий тренд на отказ от наличных денег и переход на электронные способы расчетов, — говорит генеральный директор «Скрепки» Алексей Шумилин. — Кроме того, серьезное влияние на процесс оказало развитие цифровых сервисов и программ лояльности, которые и до коронакризиса выступали драйверами мирового финансового рынка».