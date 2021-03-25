16+
Логотип Сиапресс
USD  76,1535   EUR  90,0515  

Новости

Больше новостей
Назначение Михаила Гуменюка замглавы Сургута — это…
Комментировать
0
Боитесь ли вы заразиться COVID-19?
Комментировать
0
Интересуетесь ли вы туристическими поездками внутри страны?
Комментировать
0
Как вы оцениваете первые кадровые решения Андрея Филатова на посту главы Сургута?
Комментировать
0
Следите ли вы за криминальными новостями Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

​Убили и разложили по пакетам: вахтовики из Югры жестоко расправились с жителем Тарко-Сале

Следственный комитет ЯНАО раскрыл жестокое убийство вахтовиков из Югры и Свердловской области

​Убили и разложили по пакетам: вахтовики из Югры жестоко расправились с жителем Тарко-Сале
Фото: pixabay.com

В Тарко-Сале завершено расследование жестокого убийства местного жителя. В преступлении обвиняются трое вахтовиков из Югры и Свердловской области. В ЯНАО они приехали на заработки и вместе снимали квартиру. По данным следствия, в ночь с 27 на 28 августа 2020 года они употребляли горячительное и громко слушали музыку. На шум пришел жаловаться 45-летний потерпевший. В результате возникшего конфликта сильно избил «незваного гостя» в прихожей.

«Затем с помощью двух приятелей он перенес мужчину в комнату, подальше от входной двери, где используя нож и удушающие приемы, убил потерпевшего. Убедившись, что мужчина умер, обвиняемые завернули его тело в ковер и легли спать. Утром, с целью сокрытия следов преступления, 33-летний обвиняемый, переместив тело в ванную, расчленил его и с помощью приятелей спрятал разложенные по пакетам части тела в заброшенном здании», сообщает Следственный комитет РФ по ЯНАО.

На следующий день двое мужчин, сокрывшие преступление, попытались сбежать в Свердловскую область, но были задержаны полицией. Обвиняемого в убийстве задержали на территории Тарко-Сале. Все трое полностью признали вину.

Так, заведены уголовные дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и двух его пособников, привлеченных к уголовной ответственности по ст.316 УК РФ (укрывательство преступлений). Максимальная мера наказания для первого – лишение свободы на срок до 15 лет; для двух других – лишение свободы на срок до двух лет.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:12, просмотров: 202, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На Энгельса, 8 приехал новый зам 2186
  2. ​В администрации Сургута сократят должности двух заместителей главы и вместо них введут четырех 1972
  3. ​Жители Черного мыса обиделись на власти за остановки-обноски 1453
  4. ​Четыре сургутских парка претендуют на федеральное финансирование 1201
  5. ​Набор антител — выше среднего: Наталья Комарова привилась от «короны» 1167
  6. Сургутянин убил своего соседа по квартире из-за коммуналки 1126
  7. ​Вартовчанка родила прямо в карете скорой помощи 1099
  8. ​В сургутском Ледовом дворце спорта появились обновки 1029
  9. «ЗА» благоустройство! Владислав Брылеев // ONLINE 25 марта в 12.00 970
  10. ​Обидно за ученых 851
  1. ​Если реконструкция проспекта Ленина начинается с установки таких вот рекламных кошмариков, то это надо срочно останавливать 4000
  2. ​Зажало между ковшом и кабиной: в Сургуте погиб машинист трактора 3809
  3. ​Служба доставки в Нижневартовске не сможет работать целый месяц из-за клиента-ябеды 3458
  4. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 3363
  5. Сургутяне возможно смогут летать в Турцию и обратно прямыми рейсами 3352
  6. ​В Нижневартовске задержали девушку с крупной партией аналогов ЛСД 3286
  7. Миф подтвердился: вартовский инцидент с медведем попал в немецкий таблоид «Bild» 3178
  8. ​В полиции рассказали, откуда в гостинице Нижневартовска взялся медведь 2996
  9. «Радуемся каждому новому навыку, движению и прибавке в весе пациентов – это всегда для нас событие» 2572
  10. Мигрировал: в Сургуте владелец остановки после разрыва контракта вывез ее целиком 2341
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 18671
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10010
  3. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9686
  4. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9482
  5. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 9184
  6. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8757
  7. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8458
  8. ​Югорчанин нажился на имуществе работодателя 7998
  9. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7824
  10. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7681

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика