Следственный комитет ЯНАО раскрыл жестокое убийство вахтовиков из Югры и Свердловской области

В Тарко-Сале завершено расследование жестокого убийства местного жителя. В преступлении обвиняются трое вахтовиков из Югры и Свердловской области. В ЯНАО они приехали на заработки и вместе снимали квартиру. По данным следствия, в ночь с 27 на 28 августа 2020 года они употребляли горячительное и громко слушали музыку. На шум пришел жаловаться 45-летний потерпевший. В результате возникшего конфликта сильно избил «незваного гостя» в прихожей.

«Затем с помощью двух приятелей он перенес мужчину в комнату, подальше от входной двери, где используя нож и удушающие приемы, убил потерпевшего. Убедившись, что мужчина умер, обвиняемые завернули его тело в ковер и легли спать. Утром, с целью сокрытия следов преступления, 33-летний обвиняемый, переместив тело в ванную, расчленил его и с помощью приятелей спрятал разложенные по пакетам части тела в заброшенном здании», сообщает Следственный комитет РФ по ЯНАО.

На следующий день двое мужчин, сокрывшие преступление, попытались сбежать в Свердловскую область, но были задержаны полицией. Обвиняемого в убийстве задержали на территории Тарко-Сале. Все трое полностью признали вину.

Так, заведены уголовные дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и двух его пособников, привлеченных к уголовной ответственности по ст.316 УК РФ (укрывательство преступлений). Максимальная мера наказания для первого – лишение свободы на срок до 15 лет; для двух других – лишение свободы на срок до двух лет.