82 новых случая заражения выявили в ХМАО накануне

В Югре за сутки выявили 82 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 53 638 человек оказались заражены. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 16 муниципалитетах региона:
- Сургут – 24;
- Нефтеюганск – 14;
- Мегион – 6;
- Пыть-Ях – 5;
- Когалым – 5;
- Сургутский район – 4;
- Нефтеюганский район – 4;
- Урай – 4;
- Нижневартовск – 3;
- Ханты-Мансийск – 2;
- Югорск – 2;
- Лангепас – 2;
- Березовский район – 2;
- Белоярский район – 2;
- Нягань – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 63 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у двух – бессимптомно. Контакт установлен в 80 случаях. По двум контакты уточняются. Состояние 52 пациентов тяжелое, 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишут представители оперативного штаба.
Отмечается, что накануне не зафиксировано летальных исходов среди пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. Пережить пандемию не смогли 780 жителей округа. За сутки излечились 93 человека, за весь период пандемии – 52 109 югорчан.