82 новых случая заражения выявили в ХМАО накануне

В Югре за сутки выявили 82 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 53 638 человек оказались заражены. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 16 муниципалитетах региона:

Сургут – 24;

Нефтеюганск – 14;

Мегион – 6;

Пыть-Ях – 5;

Когалым – 5;

Сургутский район – 4;

Нефтеюганский район – 4;

Урай – 4;

Нижневартовск – 3;

Ханты-Мансийск – 2;

Югорск – 2;

Лангепас – 2;

Березовский район – 2;

Белоярский район – 2;

Нягань – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 63 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония, у двух – бессимптомно. Контакт установлен в 80 случаях. По двум контакты уточняются. Состояние 52 пациентов тяжелое, 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишут представители оперативного штаба.

Отмечается, что накануне не зафиксировано летальных исходов среди пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. Пережить пандемию не смогли 780 жителей округа. За сутки излечились 93 человека, за весь период пандемии – 52 109 югорчан.