ХМАО стал одним из регионов, куда россияне хотели бы переехать ради работы

Среди самых востребованных регионов для переезда ради карьеры россияне называют Югру: об этом говорится в исследовании Роструда, о котором накануне сообщило ТАСС.

В ведомстве изучили данные портала «Работа в России», согласно которым, порядка 300 тысяч соискателей готовы поменять свое место жительства и уехать туда, где им предложат рабочее место. Естественно, самым привлекательным для них стал город Москва — обосноваться здесь готовы 52 тысячи работников. В Питер готовы стартануть 28 тысяч соискателей. Еще 23 тысячи человек прельщает возможность работать в Краснодарском крае.

Так, Югра находится на шестом месте, пропустив в первую пятерку Крым и Подмосковье. Также в десятке Красноярский край, Тюменская область, ЯНАО и Новосибирская область.

Интересно, что и с другой точки зрения — регионы, откуда хотят уехать ради работы, — в рейтинге лидируют Москва и Краснодарский край. Также в первой тройке Башкирия.

Наиболее мобильны молодые соискатели — от 26 до 35 лет: 40 процентов резюме с готовностью к переездам принадлежит им. Ненамного отстают люди следующей возрастной группы, от 36 до 45 лет (28 процентов резюме). Большинство из них объединяет не только желание сменить место жительства, но и высшее образование, а также профессия: потенциально готовы взять билет на самолет в один конец менеджеры и претенденты на руководящие позиции, инженеры, юристы, администраторы, водители, экономисты и бухгалтеры.