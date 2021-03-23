Наталья Комарова рассказала секретарю Совбеза Николаю Патрушеву об опыте гармонизации межнациональных отношений в Югре

Югра вошла в десятку лучших регионов по росту показателей национальной безопасности за год. Такие данные от федеральной службы охраны были озвучены на профильном совещании в Ханты-Мансийске под председательством секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

Также по итогам 2020 года в Югре зафиксированы максимальные за семь лет показатели, характеризующие оценку жителями региона межнациональных отношений, а если говорить про межконфессиональные отношения – то это максимум за три года. Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, сегодня 73 процента (на восемь процентов выше, чем в 2019 году) опрошенных в автономном округе положительно оценивают межнациональные отношения, и 74 процента так говорят про межконфессиональные отношения (на семь процентов больше, чем годом ранее).

Наталья Комарова объяснила эти успехи правильной организацией госпрограммы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», а также муниципальными программами в той же сфере. При помощи окружного бюджета финансирование подобных инициатив на местном уровне удалось увеличить в 1,7 раза.

Кроме того, губернатор Югры рассказала об опыте создания киберволонтеров, которые ищут в интернете противоправный экстремистский контент. За пять лет существования они прошерстили более 17,5 тысяч различных источников и наши более 700 сайтов, нарушающих законы о противодействии экстремизму.

В целом Наталья Комарова предложила Совету Безопасности взять опыт Югры за основу и предложить наработанные в округе механизмы по работе с национальным вопросом другим субъектам федерации.