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​Югра – в топ-10 регионов по улучшению показателей нацбезопасности

Наталья Комарова рассказала секретарю Совбеза Николаю Патрушеву об опыте гармонизации межнациональных отношений в Югре

​Югра – в топ-10 регионов по улучшению показателей нацбезопасности
Фото admhmao.ru

Югра вошла в десятку лучших регионов по росту показателей национальной безопасности за год. Такие данные от федеральной службы охраны были озвучены на профильном совещании в Ханты-Мансийске под председательством секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

Также по итогам 2020 года в Югре зафиксированы максимальные за семь лет показатели, характеризующие оценку жителями региона межнациональных отношений, а если говорить про межконфессиональные отношения – то это максимум за три года. Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, сегодня 73 процента (на восемь процентов выше, чем в 2019 году) опрошенных в автономном округе положительно оценивают межнациональные отношения, и 74 процента так говорят про межконфессиональные отношения (на семь процентов больше, чем годом ранее).

Наталья Комарова объяснила эти успехи правильной организацией госпрограммы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма», а также муниципальными программами в той же сфере. При помощи окружного бюджета финансирование подобных инициатив на местном уровне удалось увеличить в 1,7 раза.

Кроме того, губернатор Югры рассказала об опыте создания киберволонтеров, которые ищут в интернете противоправный экстремистский контент. За пять лет существования они прошерстили более 17,5 тысяч различных источников и наши более 700 сайтов, нарушающих законы о противодействии экстремизму.

В целом Наталья Комарова предложила Совету Безопасности взять опыт Югры за основу и предложить наработанные в округе механизмы по работе с национальным вопросом другим субъектам федерации.


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23 марта в 23:56, просмотров: 174, комментариев: 0
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