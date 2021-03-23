На трассе «Сургут-Нижневартовск» после столкновения скончался водитель легковушки

Накануне, 22 марта, на югорской трассе «Сургут-Нижневартовск», случилось смертельное ДТП. Информацию об этом подтвердили представители КУ «Центроспас-Югория».

По их данным, спасатели выехали на 196 километр автодороги, где столкнулись «Лада 2105» и «Toyota HiAce» – водитель легковушки из-за сильных травм не смог дождаться врачей.





«Дождавшись следственно оперативную группу, спасатели, с помощью специального оборудования, деблокировали тело погибшего мужчины 1992 года рождения из автомобиля. Тело передано сотрудникам полиции», – сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югория».