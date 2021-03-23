За всю пандемию в ХМАО скончалось 780 зараженных коронавирусом человек

В Югре накануне умер один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 780 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 78 случаев заражения. Состояние 47 пациентов тяжелое, 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 80 человек, за весь период пандемии – 52 016 югорчан.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Мегионе.