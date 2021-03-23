За сутки 78 жителей Югры заразились коронавирусом

В Югре за сутки выявили 78 зараженных местных жителей. За всю пандемию в регионе у 53 556 человек подтвердился диагноз. Об этом сообщает местный оперштаб.

Новые случаи зафиксировали в восьми муниципалитетах округа:

Сургут – 21;

Ханты-Мансийск – 15;

Нижневартовск – 11;

Нягань – 9;

Когалым – 6;

Нефтеюганский район – 6;

Сургутский район – 6;

Мегион – 4.

«На момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 77 случаях. По одному контакты уточняются. Состояние 47 пациентов тяжелое, 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе ведомства.