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Всего в восьми муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения COVID-19

За сутки 78 жителей Югры заразились коронавирусом

Всего в восьми муниципалитетах ХМАО выявили новые случаи заражения COVID-19
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 78 зараженных местных жителей. За всю пандемию в регионе у 53 556 человек подтвердился диагноз. Об этом сообщает местный оперштаб.

Новые случаи зафиксировали в восьми муниципалитетах округа:

  • Сургут – 21;
  • Ханты-Мансийск – 15;
  • Нижневартовск – 11;
  • Нягань – 9;
  • Когалым – 6;
  • Нефтеюганский район – 6;
  • Сургутский район – 6;
  • Мегион – 4.

«На момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 77 случаях. По одному контакты уточняются. Состояние 47 пациентов тяжелое, 31 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 10:56, просмотров: 342, комментариев: 0
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