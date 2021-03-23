В Югре ускорился рост цен на продукты, товары и услуги

В феврале 2021 года в Югре ускорился рост цен на продукты, непродовольственные товары и услуги. Годовая инфляция составила 4,3 процента, увеличившись на 0,2 п.п., следует из материалов Банка России.

Продукты подорожали на 6,8 процента. Сильнее всего выросли цены на мясо. «Дополнительные издержки производителей, связанные с подорожанием зернового сырья для кормов, привели к росту цен на куриное мясо, говядину. По этим же причинам подорожали яйца», - объяснили эксперты ЦБ. Также ускорился рост цен на картофель, морковь и лук и помидоры.

Непродовольственные товары стали дороже на 4,2 процента. Здесь из-за курса рубля растут цены на иномарки, велосипеды, товары для садоводства, парфюмерию, чулочно-носочную продукцию и бензин.

Годовая инфляция в сфере услуг в феврале по сравнению с январем замедлилась на 0,6 п.п., до 1,8 процента. Например, замедлился рост стоимости абонентской платы за пакет услуг сотовой связи.

В целом, инфляция в Югре осталась ниже, чем в УрФО и России в целом (5,2% и 5,7% соответственно). А ее ускорению в регионе способствовали перенос в цены произошедшего ранее ослабления рубля и действие разовых факторов на отдельных рынках.