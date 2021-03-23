В Когалыме силовикам пришлось устроить погоню за пьяным водителем

Жители Когалыма накануне стали свидетелями самого настоящего боевика – за пьяным водителем на иномарке гнался целый экипаж ДПС, однако нарушитель останавливаться не намеревался. Силовикам пришлось открыть стрельбу по колесам авто.

Как сообщает пресс-служба городского ОМВД, об инциденте сообщили неравнодушные граждане. Транспортное средство югорчанина имело повреждения, но двигалось с большой скоростью. Владелец машины пытался скрыться от погони: проезжал перекрестки на красный сигнал светофора, выезжал на встречную полосу. Когда инспектором удалось выехать за пределы города, они решили применить табельное оружие.

«В результате иномарка была остановлена, а её водитель задержан. Им оказался 36-летний житель Когалыма, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств. При проведении медицинского освидетельствования у него установлен факт алкогольного опьянения – 0,891 мг/л», – рассказали в пресс-центре структуры.

На нарушителя составили два протокола – за управление автомобилем в пьяном виде и неповиновение распоряжению сотрудника полиции. Иномарка отправлена на штрафстоянку.