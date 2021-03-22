Наталья Комарова разрешила детям посещать общественные места без сопровождения

Югорским детям разрешили посещать некоторые общественные места без сопровождения взрослых. Об этом заявила на заседании регионального оперативного штаба Губернатор Югры Наталья Комарова. «Детям в возрасте до 14 лет разрешено без сопровождения родителей (законных представителей) посещать парки, стадионы, скверы, гулять на улице, ездить в общественном транспорте, соблюдая при этом установленные меры безопасности», - сказала губернатор.

Тем не менее, в некоторые общественные места все же не прийти без родителей. Ограничение по нахождению детей без сопровождения родителей в торговых центрах с площадью более 800 кв.м, объектах общественного питания, все еще действует.