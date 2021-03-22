Югра вновь получит федеральные средства на приобретение препаратов для амбулаторного лечения пациентов с ковидом

Правительство Российской Федерации выделило 2,7 млрд рублей на закупку препаратов для амбулаторного лечение пациентов с коронавирусом. Из них 26 миллионов рублей на эти цели получит Югра. «По состоянию на 22 марта 2021 год бесплатные лекарственные препараты получили около 36 тысяч пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении», – сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее siapress.ruписал, что суточный прирост заболевших составил 77 человек, состояние 51 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. А два жителя Югры не смогли победить болезнь.