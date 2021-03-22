Средний размер потребительского кредита в ХМАО вырос до 335 тысяч рублей

В феврале 2021 года средний размер потребительского кредита в Югре вырос на 12 процентов и составил 335 242 рублей. Это самый большой показатель среди нестоличных регионов России. Больше на потребительские нужды берут только в Москве (537,1 тыч.руб.), Московской области (416,2 тыс.руб.) и Санкт-Петербурге (367,3 тыс.руб.).

Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в России в феврале составил 264,8 тысячи рублей, увеличившись на 32,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Во второй месяц года средний чек потребительского кредита обновил рекордные уровни после нескольких месяцев стабильности. «Увеличение данного показателя происходит на фоне сокращения в последнее время выдачи потребительских кредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию. Определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Поэтому потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на высоком уровне. Соответственно, таким заемщикам банки выдают займы на более значительные суммы», - объяснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.