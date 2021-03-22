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​«Я еду 100 км/ч, тихонечко, и мне прям скучно»: инстаблогер слетел с трассы после откровений в сторис

На трассе в Югре перевернулся блогер, которому было скучно за рулем

​«Я еду 100 км/ч, тихонечко, и мне прям скучно»: инстаблогер слетел с трассы после откровений в сторис
Видео: Е1

На трассе «Ханты-Мансийск — Югорск» в ДТП попал Instagram-блогер из Карпинска Гавр. Молодой человек жаловался на плохую связь в пути и скуку, пишет Е1.

«Печально, что в дороге нет связи. Я еду 100 км/ч, тихонечко, и мне прям скучно. Хочется сидеть, смотреть ленту, одним глазком поглядывать на дорогу», - признался он в сторис.

Позже машину блогера занесло, он не справился с управлением и слетел с трассы. «Меня там кидало в разные стороны, я вообще чудом жив остался. Когда стекло разбилось лобовое, мой пауэрбанк куда-то вылетел, я его потерял», - рассказал парень уже не скучающим тоном.

Машину из сугроба достал КамАЗ, до ближайшего населенного пункта, города Советский, Гавру пришлось ехать 50 километров без лобового стекла. Травм блогер не получил. После происшествия он попросил у своих подписчиков финансовой помощи.


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Сегодня в 14:40, просмотров: 153, комментариев: 0
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