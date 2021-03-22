В ХМАО заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на четверть

В Югре за минувшую неделю, с 15 по 21 марта, зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 21 процент. Статистику портят взрослые жители региона (от 15 лет и старше). В этой возрастной группе недельный эпидпорог превышен на 65 процентов, сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Наибольший рост заболевших произошел в Ханты-Мансийском, Октябрьском районах и Нижневартовске. В Сургуте показатель вырос на 21 процент, в Сургутском районе – на 32 процента.

В регионе продолжают циркулировать SARS-CoV-2, коронавирус человека и риновирус. Вирусов гриппа не обнаружено.