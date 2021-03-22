В Югре откроют новые места для дополнительного образования детей

Для 6,5 тысяч детей в Югре будут созданы новые места допобразования. Соответствующее распоряжение по распределению бюджетных средств для предоставления субсидий по развитию нацпроекта «Образование» приняли члены правительства округа. Средства направят на приобретение средств обучения и воспитания, высокотехнологичного оборудования, что позволит достигать целевые показатели и результаты региональных проектов.

«В текущем году запланировано создание 6 тысяч 500 новых мест дополнительного образования детей и одного детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации», – подчеркнула глава региона Наталья Комарова.

По словам и.о. директора департамента образования и молодежной политики, Снежаны Возняк, которую цитирует департамент общественных и внешних связей Югры, новые места будут созданы в 11 муниципалитетах округа и начнут функционировать с 1 сентября 2021 года.

Национальный проект «Образование» в Югре будет реализовываться до конца 2024 года. Его ключевые цели на федеральном уровне – вхождение России в топ-10 стран по качеству образования в мире, а также воспитание гармонично развитых и социальных ответственных граждан.