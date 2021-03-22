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​Пойковец украл кроссовки и сбежал – но недалеко

Полицейские Нефтеюганского района нашли любителя «бесплатной» спортивной обуви

​Пойковец украл кроссовки и сбежал – но недалеко
Фото: pixabay.com

Сотрудники уголовного розыска Нефтеюганского района нашли молодого человека, подозреваемого в краже. Парень похитил из магазина спортивной одежды в Пойковском кроссовки. Пара стоила более 4 тысяч рублей. Сейчас незадачливый воришка находится под подпиской о невыезде.

Няганец 1997 года рождения позарился на целый автомобиль – автолюбитель угнал «Ладу Гранту» стоящую возле дома по улице Интернациональная. Подозреваемый сознался в преступлении. Его ждет уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ.

Житель Когалыма 1986 года рождения решил «затариться» за счет своей соседки – мужчина похитил банковскую карту прямо из ее квартиры, после чего пошел по магазинам. Всего шопоголик закупился на сумму порядка трех тысяч рублей. Сейчас против когалымца возбуждено уголовное дело по п. «Г» ч.3 ст. 158 УК РФ. Ранее злоумышленник уже был судим.

Всего за минувшие сутки полицейские зарегистрировали 154 преступления, по горячим следам раскрыли 111. Также было раскрыто 11 ранее совершенных преступлений.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 267, комментариев: 0
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