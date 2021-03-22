За всю пандемию в Югре скончалось 779 пациентов от COVID-19

В Югре за сутки умерли два пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 779 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Напомним, что накануне выявили 77 случаев заражения. Состояние 51 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 85 человек, за весь период пандемии – 51 936 югорчан.

Больше всего зараженных зафиксировали в Сургуте, Когалыме, Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Кондинском районе.