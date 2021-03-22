Новые случаи заболевания коронавирусом продолжают выявлять в ХМАО

В Югре за минувшее воскресенье коронавирус подтвердился у 77 человек. За всю пандемию заболело 53 478 жителей округа. Об этом информирует местный оперштаб.

Территориально случаи распределились так:

Сургут – 20;

Ханты-Мансийск – 14;

Когалым – 6;

Нижневартовск – 5;

Сургутский район – 5;

Урай – 5;

Нефтеюганский район – 4;

Советский район – 4;

Нягань – 3;

Мегион – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Югорск – 2;

Нижневартовский район – 2;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у двух – бессимптомно. Контакт установлен в 70 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 51 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.