Новые случаи заболевания коронавирусом продолжают выявлять в ХМАО

В Югре за минувшее воскресенье коронавирус подтвердился у 77 человек. За всю пандемию заболело 53 478 жителей округа. Об этом информирует местный оперштаб.
Территориально случаи распределились так:
- Сургут – 20;
- Ханты-Мансийск – 14;
- Когалым – 6;
- Нижневартовск – 5;
- Сургутский район – 5;
- Урай – 5;
- Нефтеюганский район – 4;
- Советский район – 4;
- Нягань – 3;
- Мегион – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Югорск – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у двух – бессимптомно. Контакт установлен в 70 случаях. По семи контакты уточняются. Состояние 51 пациентов тяжелое, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.