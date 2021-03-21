Пять вопросов о вакцинации от коронавируса в Югре

Вакцинация от коронавируса в Югре идет полным ходом. Оба компонента получили почти 40 тысяч человек, еще 16 тысяч – сделали первый укол и ждут положенного срока для второй части. Если вы еще сомневаетесь, стоит ли проходить вакцинацию, или не знаете, как это сделать – СИА-ПРЕСС подготовил ответы на насущные вопросы о прививках от коронавируса.

1. Не так давно было много разговоров о том, что российские вакцины не проверены. Они точно безопасны?

Уже проверены и точно безопасны. Еще в феврале самый авторитетный медицинский журнал в мире TheLancet опубликовал статью о третьей (финальной) стадии исследований «Спутника-V» и подтвердил его эффективность. Побочные эффекты от этой вакцины, которые могут наступить (а могут не наступить) – непродолжительная температура и общее ухудшение самочувствия, но это куда в разы лучше, чем перспектива заболеть коронавирусом с различными тяжелыми последствиями.

2. Можно ли прививаться людям старше 60 лет?

Нужно. Люди старшего возраста входят в группу риска по коронавирусу, так что им защита в виде вакцины нужна в первую очередь. Разумеется, перед прививкой с ними подробно поговорит врач, чтобы выявить возможные риски в виде хронических заболеваний, но базово – записаться и прийти на вакцинацию россиянам 60+ крайне рекомендуется.

3. Если я переболел – можно не прививаться?

Имеющиеся исследования говорят, что антитела после болезни сохраняются не так долго, как хотелось бы – предварительно можно судить о сроке примерно в полгода. Поэтому если вы переболели, то можете сделать тест на антитела и оценить масштабы своей текущей защиты. Если они «выветрились» – то лучше привиться, от вакцины организм получит сопротивляемость коронавирусу на более долгий срок – разработчики говорят о двух годах.

4. Как можно привиться в Югре?

Проще всего – записаться на вакцинацию через Госуслуги или специальный сайт. В принципе в регионе работают 90 прививочных кабинетов и еще 27 мобильных бригад, так что найти удобное место и время вы сможете. Еще одна опция – прийти в регистратуру своей поликлиники, но онлайн все же намного удобнее.

5. Разве вакцин хватит на всех?

В настоящий момент в Югру завезли порядка 63 тысяч доз, что на первый взгляд выглядит не так внушительно. Но это явно не последний транш, и производство «Спутника-V» не останавливается, а только наращивается, так как он востребован и в России, и на внешних рынках. Так что даже если вы запишетесь, и на тот момент в вашем медицинском учреждении не будет вакцины – вы просто попадете в лист ожидания, и как только препарат завезут – вас пригласят.

А еще есть нюанс: «Спутник-V» хранится при температуре ниже -18 градусов в упаковках по пять доз. Соответственно, перед употреблением их нужно разморозить за полчаса и оперативно вколоть, и чтобы препарат не пропадал, нужно жесткое присутствие пяти человек. Если вы записались, и кто-то из вашего «звена» внезапно отказывается, медикам придется срочно искать ему замену из листа ожидания, иначе вакцину просто не разморозят. Но это в большей степени вопрос организации со стороны учреждения, но и вам на заметку – при вакцинации нужно быть максимально пунктуальным.