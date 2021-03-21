Правительство Югры опубликовало постановление с послаблениями режима самоизоляции

Юные югорчане смогут побывать в лагерях за пределами округа. Об этом стало известно из постановления губернатора Югры Натальи Комаровой от 20 марта. В документе сказано, что дети от шести до 17 лет, проживающие в регионе, смогут отправиться на отдых в федеральные государственные бюджетные учреждения «Всероссийские детские центры «Орленок», «Смена» и «Международный детский центр «Артек». Однако распространяется это только на ребят, «проявивших способности в сфере образования: лауреатов, победителей, дипломантов, участников международных, российских, региональных, муниципальных, фестивалей, слетов, соревнований, конкурсов, представителей детских общественных движений», говорится в документе.

Ранее siapress.ru сообщал об отмене обязательного режима самоизоляции для граждан из групп риска. Теперь он носит рекомендательный характер.