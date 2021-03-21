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Хорошая новость: самоизоляция для югорчан из групп риска станет необязательной

Губернатор Югры подписала новое постановление с послаблениями режима самоизоляции

Хорошая новость: самоизоляция для югорчан из групп риска станет необязательной
Фото: pixabay.com

Самоизоляция для граждан отдельных категорий теперь будет носить рекомендательный характер. С 1 апреля режим обязательной самоизоляции в Югре для лиц старше 65 лет, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных будет отменен. Соответствующее постановление подписано главой региона Натальей Комаровой и опубликовано 20 марта на сайте правительства Югры.

Документ также гласит, что запрет на работу детских игровых комнат и развлекательных центров для детей продлен до 30 апреля. Ранее губернатор отмечала, что такие заведения представляют большую опасность для граждан и способствуют распространению инфекции. Разработать эффективные рекомендации для предотвращения передачи коронавируса в таких условиях практически невозможно.

Послабления также коснутся спортивной сферы. С 1 апреля заполняемость залов болельщиками вырастет с 25 до 50 процентов.

Напомним, что в Югре планомерно снижается количество новых случаев коронавируса — она составляет менее 100 в сутки. При этом активно идет вакцинация — почти 40 тысяч человек получили оба компонента «Спутника-V», еще 16 тысяч находятся на этапе первого укола.


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Сегодня в 12:54, просмотров: 429, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 15:58
Молодец что подписала.
Когда по пути пензенского губернатора пойдете, Н.В.?

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