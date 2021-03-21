В Югре мужчина стал жертвой мошенников, желая провести ночь с девушкой

Житель Мегиона, желая получить интим-услуги, лишился более 50 тысяч рублей. Об этом 20- летний молодой человек сообщил в местную дежурную часть ОМВД России. На Нижневартовском сайте он нашел то, что искал. По телефону женщина рассказала клиенту об услугах и выставила цену – 1500 рублей. После внесения предоплаты он снова позвонил по тому же номеру. На этот раз ответил мужчина, представившийся администратором. Он попросил оплатить страховку в размере 6800 рублей. Такой суммы у потерпевшего не было, поэтому он перевел 1600 рублей.

«Спустя некоторое время мужчина перезвонил и сообщил, что оплата прошла, но платежная система может принять только полную сумму в размере 6880 рублей, тогда потерпевший оформил микрозайм и отправил недостающую сумму 5280 рублей. Заявив о том, что оплата не проходит, мнимый администратор переключил мегионца на старшего менеджера, который сказал, что необходимо внести сумму одним чеком, и в таком случае система пропустит платеж», – сообщают подробности в УМВД России по Югре.

Деньги за страховку мегионцу пообещали вернуть после встречи с девушкой, однако ни того, ни другого он не дождался. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.