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​Малый бизнес регионов тюменской «матрешки» увеличил кредитный портфель

Предприниматели Югры, Ямала и Тюменской области заняли у банков 160 миллиардов рублей

​Малый бизнес регионов тюменской «матрешки» увеличил кредитный портфель
Фото: pixabay.com

В 2020 году предприятия малого и среднего бизнеса регионов тюменской «матрешки» получили кредиты на 160 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом объем выданных кредитов вырос на 20 процентов. Кредитный портфель бизнесменов увеличился на 43 процента и на 1 января 2021 года составил 130 млрд рублей. Доля просроченной задолженности по таким кредитам за год не изменилась и осталась на уровне семи процентов.

«Значительному росту кредитного портфеля субъектов МСП способствовала реализация государственных мер поддержки предпринимателей. Самыми популярными стали целевые кредиты на возобновление деятельности под два процента годовых. Банки выдали субъектам МСП тюменского региона почти семь тысяч таких кредитов на сумму свыше 16 млрд рублей. Кроме того, существенным фактором роста стало удешевление заемных средств вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Так, в целом по стране, средневзвешенные процентные ставки по долгосрочным кредитам МСП в рублях за год снизились с 9,5 до 7,6 процента годовых», - рассказали в пресс-службе отделения ЦБ по Тюменской области.

По мнению заместителя управляющего отделением Сергея Четверухина закон о кредитных каникулах и собственные программы банков позволили сохранить качество кредитного портфеля. «С марта по декабрь 2020 года предприниматели региона реструктурировали кредиты на 31 млрд рублей, что составляет треть от совокупного объема задолженности по кредитам субъектов МСП. Причем 90 процентов кредитов банки реструктурировали по собственным программам», – отметил он.


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Сегодня в 19:13, просмотров: 128, комментариев: 0
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