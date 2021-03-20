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​Средний размер ипотечного кредита в Югре один из самых высоких в стране

В ХМАО средний размер ипотеки превысил три миллиона рублей

​Средний размер ипотечного кредита в Югре один из самых высоких в стране
Фото: vk.com/vadim.shuvalov

В феврале 2021 года средний размер ипотечного кредита в Югре составил 3 140 151 рубль. За год он вырос на 15,3 процента. Данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким показатель округ занимает шестое место среди регионов России по среднему размеру жилищного займа. Больше только в Москве (6,4 млн руб.), Московской области (4,67 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,87 млн руб.), Приморском крае (3,36 млн руб.) и Ленинградской области (3,22 млн руб.).

Среди регионов Урала Югра занимает первое место. В Тюменской области средний размер ипотеки составляет 2,5 миллиона рублей, в Свердловской области – 2,4 миллиона рублей, в Челябинской области – 1,8 миллиона рублей.

«Средний размер ипотечного кредита растет уже около года. Росту данного показателя, в первую очередь, способствует снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки. В то же время, снижение ставок привлекло на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы», - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.


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Сегодня в 17:46, просмотров: 96, комментариев: 0
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