Как Югра отметила «Крымскую весну»

Югра провела очередное масштабное празднование в режиме частичного онлайна – на этот раз жители региона отметили «Крымскую весну». Семь лет назад, 18 марта 2014 года было подписано соглашение о присоединении республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации, и эта дата теперь ежегодно отмечается по всей стране.

Пандемия коронавируса, конечно, вносит в подобные события свои коррективы, и, хотя количество выявляемых случаев заболевания уже ушли ниже отметки 100 в сутки, многие мероприятия югорской «Крымской весны» прошли в режиме онлайн. Опыт есть – регион провел в подобном формате несколько крупных праздников в течение сложного 2020 года. Вот и сейчас более 300 мероприятий по случаю годовщины возвращения Крыма состоялись со всеми мерами предосторожности при очном формате либо в режиме онлайн.

В принципе к «Крымской весне» присоединились вообще все муниципалитеты Югры. Отметим лишь некоторые крупные мероприятия.

В Нефтеюганске ДК «Юность» собрал гостей на концерт от городских творческих коллективов, перед которым пришедшие на мероприятие дети написали свои пожелания жителям Крыма и фотографировались с табличками «Крымская весна» и «Крым наш». Параллельно для местных школьников прошел турнир по игре «Что? Где? Когда?» по крымско-российской тематике.

Было несколько мероприятий, в которых дети Югры и Крыма знакомились друг с другом в режиме онлайн. Например, подобный телемост организовали в Унъюганской модельной библиотеке, где собрались юные жители Октябрьского и Советского районов с одной стороны и их сверстники из города Саки с другой. Они поделились друг с другом рассказами о местных писателях.

К слову, Саки и Евпатория – самые дружественные для Югры города Крыма, так как с ними заключены особые межмуниципальные соглашения о сотрудничестве. Еще один любопытный факт – с сентября 2014 года дружат Советские районы двух наших регионов. Спустя полгода после присоединения Крыма они подписали соглашения о культурном и экономическом сотрудничестве.

Продолжим про «Крымскую весну». В Югорске по случаю праздника устроили легкоатлетический семейный забег. В Когалыме и Нягани – онлайн-марафоны, посвященные долгому пути Крыма на родину. В Мегионе прошли концерт и выставка работ детской художественной школы. В Пыть-Яхе показывали тематические ролики «Наш Крым – жемчужина России». И так далее.

Наверное, мало кто так обрадовался «Крымской весне» 2021 года, как артисты нижневартовского ДК «Октябрь». Дело в том, что они этот праздник провели в гостях у «виновника торжества» – артисты Татьяна Савко и Алексей Черкасов выступали на пяти различных площадках в городах Крыма. Туда же с поздравлениями поехал замглавы Нижневартовска Николай Лукаш. Также в теплый гостеприимный Крым заехали артисты из ансамблей «Славяне» и «Карандаши» из Ханты-Мансийска.

Напомним, что год назад в аналогичных мероприятиях «Крымской весны» в Югре приняли участие 13 тысяч человек. В тот же день, 18 марта 2020 года, в регионе был зарегистрирован первый случай коронавируса (его привезла из Италии сургутянка), и в скором времени весь регион ушел на самоизоляцию. Однако Югра смогла адаптироваться и пережить все трудности, а разнообразные крупные праздники (например, День Победы, День России, День народного единства и другие) перенесла в онлайн – и не только не потеряла участников, но и нарастила их за счет всеобщей доступности через интернет. И «Крымская весна» в Югре так же удалась.