В воскресенье в ХМАО ожидаются снежная метель и порывистый ветер

В воскресенье, 21 марта, в Югре сохраняется неблагоприятная погода. В восточной части региона ожидаются метель и ветер порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение опубликовано на сайте ЦГМС.

Температура ночью составит -6,-11 °С, по северо-западу -16,-21 °С, днем -4,-9 °С, по южным и восточным районам +2,-3 °С, по северным районам -12,-17 °С.

В понедельник, 22 марта, на востоке продолжит идти снег. Температура ночью -13,-18 °С, по востоку -4,-9 °С, по северу -21,-26 °С, днем -2,-7 °С, местами -12,-17 °С.

Ранее спасатели напомнили о правилах безопасности в такую погоду: автолюбителей просят без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и быть внимательнее на дорогах, пешеходам также стоит осторожнее пересекать проезжую часть и не гулять рядом с шаткими конструкциями.

20 марта на трассах Югры и Свердловской области был введен режим повышенной готовности из-за непогоды.