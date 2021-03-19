В Югре задержаны 12 человек, которые находились в федеральном розыске

В Югре прошла оперативно-профилактическая операция «Розыск». В ней приняли участие более 80 сотрудников УФСИН и полиции. Они проверили 240 адресов предполагаемого местонахождения разыскиваемых.

«В результате сотрудниками отдела розыска УФСИН России по ХМАО-Югре установлено 12 человек, находящихся в федеральном розыске. Все задержанные доставлены в отделы полиции. Физическая сила и специальные средства не применялись», - сообщили в пресс-службе УФСИН.

Были ли задержаны опасные преступники не сообщается. Но в ведомстве рассказали, что попались двое жителей Нягани, которые находились в федеральном розыске за уклонение на самостоятельное следование для отбывания наказания в колонии-поселения. Один из них ранее был приговорен к 150 часам обязательных работ, другой – к пяти месяцам исправительных работ. От этого наказания они уклонились, поэтому суд обязал их отправиться в колонию, чего они тоже не сделали.