20 марта в ХМАО ожидается снежная метель и сильный порывистый ветер

В субботу, 20 марта, в Югре ожидается неблагоприятная погода: ветер порывами до 15-18 метров в секунду, метель, ухудшение видимости на дорогах. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Югре уточнили, что непогода ожидается на севере Сургутского района, а также в Нижневартовском районе, Когалыме и Радужном. Водителей просят воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, всем участникам дорожного движения стоит быть особенно внимательными.

«Любителям подледного лова при выходе на лёд во избежание дезориентации в пространстве учитывать погодные условия, иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации, не рыбачить в одиночку», - подчеркнули в ведомстве.

И не забываете, что прогулки под шаткими конструкциями в ветреную погоду опасны. Ветер также провоцирует быстрое распространение пожара.