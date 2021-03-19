В Югре осудили мужчину и его подельников: они обокрали Лукойл на 13 миллионов

Югорский экс-адвокат обокрал Лукойл на более чем 13 миллионов – с помощью организованной группы он смог похитить у компании 1000 тонн нефти. Теперь ему придется не только отбыть срок, но и заплатить крупный штраф.

Следствием установлено, что злоумышленник в период с августа 2013 года по июнь 2014 года украл более 1000 тонн нефти из несанкционированной врезки в нефтепровод ДНС «Даниловка» - ДНС «Убинка» в Советском районе. Действовал вор вместе со своими подельниками.

«Приговором Советского районного суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. В отношении двух других участников ранее также вынесены обвинительные приговоры», – сообщили в пресс-службе СК Югры.