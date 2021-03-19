Сотрудник сургутского банка обнаружил поддельные деньги

Кассиру одного из банков Сургута изрядно подпортила настроение поддельная купюра. Билет Банка России номиналом 5 тысяч рублей с серийным номером «хь 4825133» имел признаки подделки. Экспертиза подтвердила - купюра точно не «Гознаковская». Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ. Проводится проверка.

Няганец 1965 года рождения разжился купюрами вполне подлинными – из чужой квартиры он похитил 17 тысяч рублей. Сейчас деньги изъяли. Злоумышленника ждет «уголовка» - сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Нижневартовские полицейские нашли подозреваемого 1998 года рождения, похитившего два аккумулятора из «КамАЗа». «Батареи» недешевые – общей суммой 24 тысячи рублей. Воришку поймали – он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.